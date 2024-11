American Airlines, passeggero tenta di aprire il portellone: come lo immobilizzano

21 novembre 2024 a

Caos su un volo della American Airlines partito da Milwaukee e diretto a Dallas: un passeggero in stato confusionario ha aggredito un assistente di volo e tentato di aprire il portellone durante il viaggio, scatenando il panico a bordo. Nonostante il terrore, le altre persone presenti sul volo hanno aiutato lo staff di bordo a immobilizzare l'uomo con del nastro adesivo. Un episodio davvero pericoloso per cui alla fine si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, come riportato dal New York Post.

Secondo un rapporto della polizia ottenuto dalla stazione radio locale, l'uomo si sarebbe alzato dal suo posto e avrebbe detto all'assistente di volo di voler scendere dall'aereo. In un primo momento i membri dell'equipaggio hanno cercato di calmarlo. Il passeggero, però, completamente fuori controllo, non ha voluto saperne. E così si è precipitato verso un altro membro dello staff con l'intenzione di aprire il portellone.

A quel punto sono intervenuti tre passeggeri che hanno aiutato l'equipaggio a bloccare l'uomo. Per renderlo inoffensivo c'è stato bisogno di fermarlo addirittura con del nastro adesivo. Al momento dell'atterraggio, poi, gli agenti di polizia hanno preso in custodia l'uomo. Mentre l'assistente di volo aggredito è stato portato in ospedale a causa di diverse ferite ai polsi e al collo.