Il mondo accelera, solo a Bruxelles non lo vedono

Il mondo cambia ultravelocemente, e il terzetto Trump-Musk-Milei si propone oggettivamente come un nuovo plotone di guida su una rotta totalmente diversa rispetto ai vecchi percorsi (direzione a sinistra obbligata, Occidente autocolpevolizzato, autocrazie in espansione, fondamentalismo islamico all’assalto). Quei tre leader – non dispiaccia a chi li detesta – potrebbero non rappresentare solo una parentesi, ma l’inizio di un tempo totalmente nuovo: di riscossa pro Occidente in politica estera, di rigetto dei dogmi statalisti in economia, di incanalamento in senso libertario e anti-politicamente corretto della grande arrabbiatura dei ceti medi (altro che moderati: qualcuno ne prenda nota, anche rispetto all’Italia). (...)



