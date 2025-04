Jannik Sinner, bomba di Casper Ruud: "Quando si è innocenti..."

Jannik Sinner presto in campo. Il campione altoaltesino si appresta a finire la sospensione di tre mesi dopo l'accordo con la Wada. Nel frattempo sostegno nei suoi confronti è stato espresso anche da Casper Ruud che nella conferenza stampa post successo all’Uts Bastide Médical Nimes ha detto: "L'ho sempre considerato innocente ed estremamente sfortunato per quanto riguarda il modo in cui la sostanza è entrata nel suo organismo – ha ammesso - È dura essere sospesi per tre mesi quando sei innocente. Non ho mai visto Jannik come qualcuno che avrebbe intenzionalmente assunto sostante dopanti o come uno capace di imbrogliare".

Lo stesso Ruud ha poi raccontato di viaggiare con una scorta di medicinali acquistati in Norvegia. Il motivo? Evitare qualunque rischio di assumere qualcosa di non controllato dopo quanto accaduto al numero uno del tennis.