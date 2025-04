Che Tempo Che Fa, l'ospite che manda in tilt il pubblico: "Ma per carità"

In pochi minuti però il post è stato travolto dalle critiche. La 'conduttrice' più sopravvalutata della tv mondiale", scrive qualcuno a cui fanno eco altri: "Ma sinceramente chi ride in quel programma. E lei che ruolo ha?", "Sti c***i", "Ma per carità". E ancora: "Spero non sia al tavolo ….così interrompo solo quando è intervistata".

Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa anche lei: Belen Rodriguez . La showgirl è ospite del programma di Fabio Fazio in onda sul Nove domenica 6 aprile. Ad anticipare la presenza della modella, la pagina ufficiale della trasmissione su X. "Questa domenica a CTCF ospiteremo Belen Rodriguez, conduttrice sul Nove di Only Fun - Comico show", si legge nel lancio.

Sembra dunque che il pubblico non abbia preso bene l'ospitata. Belen però non è l'unica protagonista. Tra gli ospiti la leggenda dello sport Usain Bolt. L’uomo più veloce nella storia umana che ha vinto nella sua carriera 11 medaglie d’oro ai Mondiali e 8 medaglie d’oro alle Olimpiadi, l’unico a vincere 3 volte la medaglia d’oro nei 100 metri e l’unico a vincere l’oro nei 100 metri e 200 metri in 3 edizioni consecutive (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016), oltre che in tre diverse edizioni dei Mondiali (Berlino 2009, Mosca 2013 e Pechino 2015). Ma anche Alberto Angela, paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore, in partenza con la nuova stagione di "Ulisse - Il piacere della scoperta".