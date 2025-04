Verissimo, frecciata di Ilary Blasi a Silvia Toffanin: "Sei gelosa?"

Ilary Blasi ospite dell'amica Silvia Toffanin . Accade a Verissimo nella puntata in onda domenica 6 aprile. Qui, su Canale 5, la conduttrice tv parla del nuovo reality che la vedrà come presentatrice, The Couple. La trasmissione è in partenza lunedì 7 aprile con 8 coppie pronte e agguerrite come non mai.

Parlando di sè, Blasi ammette di essere "spensierata" e di non riuscire "a scindere la televisione dalla realtà, come sono in studio, sono anche nella vita vera e la gente lo percepisce". Da qui la risposta dell'amica: "Sei anche dolce, premurosa. Dopo vent'anni che ho scavato, ho trovato questo tuo lato dolce. C'è una nuova amica che ha preso il mio posto nel tuo cuore, Michelle Hunziker che ti ha mandato un messaggio di incoraggiamento per questa nuova avventura". E sulla sua amica svizzera: "Michelle è un'amica molto cara, sei gelosa Silvia? Però devo dirvi la verità, non vi sceglierei mai per the Couple, siete due schiappe!".