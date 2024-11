L'Ucraina e i confini: adesso parte l'agenda di Donald Trump

Maurizio Stefanini 29 novembre 2024 a

Le tariffe promesse da Trump pro- vocano scontri tra Canada e Messico. Trump promette dazi a Cina, Messico e Canada dal primo giorno. Il 10% alla Cina per il traffico di fentanyl, il 25% a Canada e Messico «perle loro ridicole frontiere aperte». Il che porta a uno scontro tra Usa e Cina e tra Usa e vicini proprio mentre la Cina è in netta espansione in America Latina (appena inaugurato da Xi un grande porto in Perù, anche Lula discute con Pechino su come sostituire eventuali export venuti meno negli Usa). Ma i Paesi che fanno parte dell’accordo trilaterale hanno assunto posizioni diverse sui possibili dazi imposti dagli Stati Uniti.



Il Messico ha assunto una posizione dura, minacciando di reagire con le proprie tariffe sulle merci americane. Il Canada, d’altro canto, ha sottolineato di essere molto più allineato agli Stati Uniti rispetto al Messico. L’accordo commerciale tra le tre nazioni nordamericane è stato attentamente mantenuto negli ultimi tre decenni grazie al delicato equilibrio tra gli Stati Uniti e i suoi due principali alleati. Mentre Trump si prepara a entrare in carica, la sua disponibilità a cancellarlo per fare pressione sui due paesi sull’immigrazione potrebbe aprire la porta alla sostituzione del trattato Usa-Messico-Canada con accordi bilaterali separati.

Anche prima delle dichiarazioni tariffarie di Trump, i funzionari canadesi avevano gettato le basi per una posizione negoziale basata sul contrasto tra Canada e Messico. Negli incontri con gli alleati di Trump, il Canada ha segnalato che sta facendo molto meglio del Messico in tre aree che contano per Trump: confini, Cina e lavoro, secondo due alti funzionari canadesi coinvolti in tali discussioni, nonché un funzionario statunitense che ha familiarità con loro. Per quanto riguarda il confine, la motivazione principale dietro la minaccia tariffaria di Trump, i funzionari canadesi hanno detto a repubblicani come il senatore Lindsey Graham, che il Canada ha un fermo controllo del suo confine con gli Usa. I funzionari hanno affermato che l'aumento dei migranti privi di documenti che hanno attraversato gli Stati Uniti durante l'estate è stata solo un'irregolarità. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha parlato con Trump lunedì sera e gli ha presentato un piano per rafforzare ulteriormente il confine, secondo un altro funzionario canadese che ha chiesto l’anonimato per discutere una conversazione privata. Martedì, Trudeau e i membri anziani del suo gabinetto hanno invitato alla calma e hanno insistito sul fatto che avrebbero potuto lavorare con Trump.



La seconda area in cui i funzionari canadesi affermano di essere partner migliori con gli Usa rispetto al Messico è il commercio con la Cina. Chrystia Freeland, ministro delle finanze canadese, ha più volte acclamato l'imposizione da parte del Canada di tariffe del 100% sui veicoli elettrici cinesi quest'estate come prova che il Canada è in sintonia con l'atteggiamento draconiano di Trump nei confronti della Cina. Intanto ilpresidente eletto ha scelto Keith Kellogg per il ruolo di inviato speciale per l'Ucraina e per la Russia nella sua seconda amministrazione. «insieme garantiremo la pace attraverso la forza, rendendo l'America e il mondo di nuovo sicuri», ha scritto Trump su Truth. Ex tenente generale, ha servito come consigliere perla sicurezza nazionale del vicepresidente Mike Pence e come segretario e capo di gabinetto del Consiglio perla sicurezza nazionale della Casa Bianca.