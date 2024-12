"Cos'ho trovato nella carta igienica". La soffiata: perché non dovete andare nei bagni dei negozi

04 dicembre 2024 a

"Non usate i bagni dei negozi": il suggerimento arriva dal dipendente di un noto esercizio commericale americano. "Se usate i bagni pubblici, interrompete quello che state facendo e ascoltate ciò che vi sto per dire", ha detto il giovane in un video su TikTok. Secondo lui, è rischioso usare i bagni perché chi abusa di droga molto spesso lo fa proprio lì e quando i tossicodipendenti si iniettano delle sostanze endovena puliscono gli aghi nei rotoli di carta igienica. Il rischio, poi, è quello della contaminazione.

A lanciare l'allarme è stato Devan, un dipendente della multinazionale statunitense Walmart. Che ha voluto raccontare cosa succede davvero nei bagni dei punti vendita. Durante il video ha anche mostrato una foto di un rotolo di carta igienica con delle macchie di sangue sopra. Di qui un avvertimento rivolto soprattutto alle donne: "Vi consiglio di controllare la carta igienica prima di sedervi oppure portatevi delle salviette".

Il giovane, poi, ha detto di aver visto di persona la carta igienica contaminata solo qualche volta. Sotto al video, comunque, in molti hanno raccontato le proprie esperienze. Mentre altri hanno ringraziato Devan per il suo suggerimento: "Grazie per il consiglio!! È pazzesco!! Quanto possa essere pericolosa una cosa semplice come la carta igienica".