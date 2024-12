Natale, sua figlia fa una lista di regali da oltre 5mila euro? Ecco la sua reazione

07 dicembre 2024 a

Oltre 5mila euro: questo il valore dei regali di Natale chiesti da una bambina di 12 anni alla madre negli Usa. A raccontare questa storia è proprio la mamma dell'adolescente, la 34enne Roxanne Loya, che ha sempre voluto dare ai suoi figli tutto quello che lei e il marito non sono riusciti ad avere. La donna, madre di quattro bambini, ha raccontato a People - dopo che un suo video è diventato virale su TikTok - di aver avuto il primo figlio a soli 16 anni, con il sostegno del suo compagno, allora 18enne. "Siamo cresciuti molto poveri, ma ci siamo promessi di affrontare il mondo insieme. Era noi contro tutto e tutti", ha raccontato.

Oggi la coppia vive a Phoenix, dove gestisce tre aziende nel settore sanitario e vive in condizioni agiate. "Abbiamo cresciuto figli con grandi aspettative, e a volte sembrano molto esigenti", ha rivelato a tal proposito la donna. Di recente, inoltre, Roxanne ha condiviso su TikTok la lista di Natale di sua figlia di 12 anni, Audrey. Lista che comprende abiti griffati, cosmetici di lusso, gadget tecnologici, per un valore complessivo di 5.200 euro. "Quando ho visto quella lista - ha raccontato la 34enne al magazine americano - ho pensato: 'No, assolutamente no'. Ma poi ho finito per comprare quasi tutto".

Per questo, in molti sui social l'hanno criticata. Ma lei si è difesa dicendo: "La gente vede solo la spesa, ma non capisce cosa ci sia dietro. Se i miei figli non si comportassero bene o avessero brutti voti, non li accontenterei. Ma so che meritano questi regali". E ancora: "Sapere che i miei bambini possono esprimere senza paura ciò che vogliono significa che li ho cresciuti con sicurezza. Io ho sempre insegnato loro a immaginare il meglio, perché tutto è possibile".