Gli estremisti in Siria si stanno preparando ad attaccare Damasco e a rovesciare il presidente Bashar al Assad: a dirlo Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, che allo stesso tempo ha sottolineato la necessità che Washington resti fuori da quello che sta accadendo nel Paese. "I combattenti dell'opposizione in Siria, con una mossa senza precedenti, si sono impadroniti completamente di molte città come parte di un'offensiva accuratamente coordinata, e ora sono alla periferia di Damasco, apparentemente preparandosi per un passo molto grande, per rovesciare Assad", ha scritto il tycoon sul social network Truth Social.

Secondo lui, in Siria si sta assistendo a un "disastro". Nonostante questo, però, ha invitato le attuali autorità statunitensi ad astenersi dall'interferire nella situazione. "L'America non dovrebbe avere nulla a che fare con questo. Questa non è la nostra battaglia. Lasciatela passare. Non interferite", ha ribadito. Il caos è scoppiato lo scorso 27 novembre, quando l'organizzazione terroristica Hayat Tahrir al Sham, insieme a diversi gruppi armati dell'opposizione siriana, ha lanciato un'offensiva su larga scala contro l'esercito governativo nelle province di Aleppo e Idlib per la prima volta dal 2016.

Step successivo il 30 novembre, quando questi gruppi armati illegali hanno preso il controllo della città di Aleppo, compresi l'aeroporto internazionale e la base aerea di Kuweires, cosa che non accadeva dallo scoppio del conflitto armato in Siria nel marzo 2011. Le truppe governative al momento sono impegnate ad affrontare le forze ribelli e le organizzazioni terroristiche. Anche se il 5 dicembre l'esercito regolare ha abbandonato un'altra grande città, Hama, per la prima volta dal 2011, aprendo la strada ai ribelli.