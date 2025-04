Anna Kalinskaya vince e si sfoga così: "Anno sfortunato e difficile..."

Ma Kalinskya ha ancora qualche sassolino nella scarpa. E, in occasione dell'ultimo match vinto contro Sofia Kenin a Charleston, si è lasciata andare a un piccolo sfogo. E qualcuno ci ha visto un riferimento a Jannik Sinner. "Questa vittoria è speciale ne avevo bisogno per la mia sicurezza - ha spiegato -. Ho avuto un inizio d'anno sfortunato e difficile. È bello essere tornato e giocare a un livello così alto".

Anna Kalinskaya after beating Madison Keys in Charleston



“This one is special. I needed this for my confidence. I had an unfortunate start to the year. It’s nice to be back and playing at such a high level.” ❤️



