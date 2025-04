L'Eredità, polemica choc dopo la Ghigliottina: "Troppo sproporzionate, non è giusto"

Oggi, venerdì 4 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità , il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni . "Buonasera Italia, ben ritrovati a L'Eredità", ha esclamato il padrone di casa a inizio puntata. Subito dopo ha dato il benvenuto a Gabriele, il campione che si è portato a casa già 250mila euro. "Sei pronti? - gli ha chiesto Liorni -. Perché qui comincia a farsi sentire la stanchezza ". Con lui giocano come concorrenti Malvina da la Spezia, Leonardo che fa l'insegnante, Giorgia da Montesilvano, Diego da Parma, Ida da Salerno e Tommaso da Prato. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Intanto sui social, come sempre è partita la sfida a chi indovinava per primo la risposta esatta della Ghigliottina di questa sera. Ma nessun telespettatore ci è riuscito. In effetti la soluzione proposta dagli autori era davvero difficile. "Non c'è proporzione tra le difficoltà delle domande", ha notato un utente.