Anna Kalinskaya, con Sinner è finita davvero: ecco chi è il nuovo fidanzato

Tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya è davvero finita. La tennista russa è stata paparazzata insieme a Tomas Ferrari, suo ex amore. Negli ultimi giorni tra i due sembra esserci stato un riavvicinamento. Sono stati visti insieme a Miami, in Florida. Lui ha assistito alle partite di Kalinskaya, eliminata dalla statunitense Jessiva Pegula ai sedicesimi di finale del Master 1000. Ferrari, da buon nuovo fidanzato, ha sostenuto la russa dal suo box, accompagnato anche da un cane chiamato "Bella".

I due, poi, sono stati fotografati insieme. E GameSetGossip - account social noto per rivelare voci curiose sui tennisti - ha diffuso alcune foto che hanno fatto il giro del web. Le immagini sembrano proprio certificare la fine della relazione tra Kalinskaya e Sinner. E ora anche Jannik dovrà voltare pagina.

Anna, Tomas, and their new puppy Bella—traveling from Indian Wells to Miami like one big, happy family. pic.twitter.com/9TAhc9UXz9 — GameSetGossip (@GameSetGossip) March 25, 2025

Intanto Sinner si sta preparando a fare ritorno in campo dopo la fine dei tre mesi di squalifica. Il numero al mondo è stato sospeso dalla Wada dopo aver patteggiato per il caso Clostebol. La dead line è fissata per il prossimo 4 maggio. L'azzurro conta di farsi vedere di nuovo in pubblico agli Internazionali di Roma, uno dei grandi tornei sulla terra rossa. L'obiettivo è arrivare al meglio in vista del primo grande appuntamento estivo: i Roland Garros di Parigi.