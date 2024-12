Israele, l'attentato palestinese alla fermata degli autobus: morto un bimbo di 10 anni a Gerusalemme

12 dicembre 2024 a

Un attentato orribile, un bambino innocente morto a Gerusalemme. Israele sotto choc per quanto avvenuto nella serata di mercoledì: una sparatoria contro un autobus nei pressi di Gerusalemme che ha provocato la morte di un bambino di 10 anni.

L'Hadassah Ein Kerem Medical Center ha infatti annunciato nella notte la morte del piccolo, rimasto gravemente ferito nell'attacco a colpi d'arma da fuoco. "Nonostante gli intensi e prolungati sforzi di rianimazione, il team medico è stato costretto a dichiarare la morte del bambino, portato in condizioni critiche nell'unità traumatologica. I nostri cuori sono con la famiglia in questo momento difficile", ha affermato l'ospedale in una dichiarazione citata dalla stampa locale.

Nel frattempo, un funzionario della sicurezza ha spiegato a Ynet che il sospettato della sparatoria avrebbe cercato rifugio presso le forze di sicurezza palestinesi, che si sono rifiutate di ospitarlo ma gli hanno confiscato l'arma. La caccia all'uomo per l'aggressore è ancora in corso.