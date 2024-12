Donald Trump fa causa ad Ann Selzer: "Interferenza elettorale", sondaggi taroccati?

18 dicembre 2024 a

Donald Trump fa causa ad Ann Selzer, la sondaggista americana che lo aveva dato per sconfitto in Iowa prima delle elezioni del 5 novembre. La previsione poi si è rivelata sbagliata. Lì infatti i repubblicani hanno vinto e neanche di poco: sono riusciti a superare i dem per ben 13 punti. Per questo ora il tycoon la accusa di una “evidente interferenza elettorale”. “Anche se Selzer non è stata l’unica sondaggista ad impegnarsi in questa pratica corrotta, lei aveva un’enorme piattaforma e seguito e così una significativa opportunità di ingannare gli elettori”, si legge nel ricorso depositato in una corte dell’Iowa dal nuovo presidente degli Usa.

A finire nel suo mirino, poi, è stato anche The Des Moines Register, il quotidiano locale dell’Iowa che ha pubblicato quel sondaggio sbagliato. L'accusa nei confronti della Selzer, secondo i legali del presidente eletto, è che lei abbia violato l’Iowa Consumer Fraud Act, una legge che proibisce le “pratiche ingannevoli” nelle vendite o nella pubblicità. Invece Lark-Marie Anton, portavoce di The Des Moines Register, ha detto: "Crediamo che questa causa sia priva di merito". Poi ha sottolineato come il sondaggio fosse accompagnato da informazioni demografiche complete degli intervistati, tabelle e dati ponderati e non ponderati, nonché un quadro tecnico di spiegazione scritto dalla sondaggista Selzer.