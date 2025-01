Elon Musk commenta Giorgia Meloni e fa impazzire la sinistra: "Soros sta per essere sconfitto"

09 gennaio 2025 a

Doveva essere una conferenza stampa normale, quella che è andata in scena alla Camera oggi, giovedì 9 gennaio. Ma alla fine si è trasformata in un interrogatorio a Giorgia Meloni. Il tema? Neanche a dirlo: Elon Musk. Diversi giornalisti - se ne contano almeno sei - hanno chiesto chiarimenti al presidente del Consiglio circa un fantomatico accordo tra il governo italiano e Space X, l'azienda di proprietà del miliardario sudafricano. Ma la leader di Fratelli d'Italia non si è tirata indietro. E ha rispedito al mittente tutte le accuse di chi considera Musk un pericolo per la democrazia.

"Musk è una persona nota e facoltosa che esprime le sue posizioni - ha spiegato Meloni -. Quando si parla di pericolo di ingerenze devo segnalare che non è il primo tra persone note o facoltose che esprimono opinioni, anche contro di me. Non mi ricordo che qualcuno si sia scandalizzato. Non vedo nessun pericolo per la democrazia - ha osservato il premier -. Il problema è quando queste persone utilizzano risorse per condizionare scelte ed esponenti politici, questo lo fa Soros... Il problema è che Musk è influente o ricco o che non è di sinistra? L'ingerenza su una sovranità di un Paese si ha quando si condizionano le scelte politiche utilizzando risorse finanziarie. Io non prendo soldi da Elon Musk...", ha sottolineato il premier.

Un commento che ha trovato d'accordo anche lo stesso Elon Musk. Il tyccon, tramite il social di sua proprietà, ha commentato così le parole di Giorgia Meloni: "E Soros sta per essere sconfitto".