Donald Trump, rumors: un'inchiesta contro Joe Biden?

23 gennaio 2025 a

a

a

Il presidente Donald Trump ha suggerito che potrebbe fare in modo che si apra un'inchiesta nei confronti del suo predecessore alla Casa Bianca, il democratico Joe Biden, in un'intervista pubblicata da Fox News.

Trump ha attaccato la decisione di Biden di concedere la grazia ai membri della propria famiglia e ad alcune figure che Trump ha preso di mira, tra i quali i membri del comitato del 6 gennaio, alcuni testimoni e Anthony Fauci, lo scienziato architetto della risposta al Covid. Ha poi aggiunto che stato un "fatto triste" che Biden non abbia emesso una grazia per sé stesso. "E sai, la cosa divertente, forse triste, è che non si sia concesso la grazia," ha detto il presidente americano. "Ho passato quattro anni all'inferno a causa di questa feccia con cui abbiamo dovuto avere a che fare. Ho passato quattro anni all'inferno. Ho speso milioni di dollari in spese legali e ho vinto, ma l'ho fatto nel modo più difficile. Ed è davvero difficile dire che non dovrebbero passare la stessa cosa. E' molto difficile da dire", ha affermato ancora il nuovo leader americano.

Alla domanda se desidera che il Congresso indaghi sul suo predecessore, Trump ha risposto: "Penso che lasceremo che sia il Congresso a decidere". Mentre è apparso più aggressivo sull'ipotesi che sia il procuratore generale e indagare su Biden.

Sull'assalto al Campidoglio dei sostenitori di Trump di 4 anni fa, il presidente minimizza definendo gli attacchi agli agenti di polizia di Capitol Hill del 6 gennaio 2021 "incidenti molto minori".

Trump ha anche ribadito che cercherà di rilasciare "immediatamente" i documenti dell'FBI su John F. Kennedy, una volta esaminati. Per quanto riguarda la vicenda di TikTok, Trump ha minimizzato i rischio della piattaforma: "E' così importante per la Cina spiare i giovani? Bambini che guardano video assurdi?". Inoltre, ha aggiunto, rispondendo all'eccezione secondo la quale TikTok potrebbe essere uno strumento di spionaggio cinese: "Ma puoi dire lo stesso di tutto ciò che è fatto in Cina - guarda, abbiamo i nostri telefoni fatti in Cina per la maggior parte, abbiamo così tante cose fatte in Cina, quindi perché non menzionano quello?".