Donald Trump, l'affondo contro l'Ue green: "Ho molti amici in Europa, so che sono frustrati"

Il neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto in video collegamente al forum di Davos. Nel suo discorso il tycoon ha toccato diversi tempi cruciali: dalla lotta all'immigrazione irregolare ai dazi all'Europa, per poi passare dell'intelligenza artificiale fino alla tregua a Gaza. "È stata una settimana storica per gli Stati Uniti. È iniziata l'età dell'oro", ha dichiarato il repubblicano tra gli applausi scroscianti del pubblico.

"La mia amministrazione sta agendo con una velocità senza precedenti" per affrontate le emergenze lasciate dalla precedente amministrazione. "Biden ha perso il controllo di quello che stava accadendo nel Paese, in particolare sull'inflazione e al confine. Il mio messaggio alle aziende è chiaro: producete in America. Se non lo farete, dovrete pagare i dazi".

Trump, all'indomani dello scandalo Green-gate, ha lanciato una pesante offensiva contro le politiche green dell'Unione europea. "Il green news deal è un grande bluff verde che è costato tantissimo al nostro paese e lasceremo che le persone comprino le auto che vogliono, non quelle elettriche. Il Green deal sciagura, è stato fatto da studenti mediocri - ha detto il repubblicano -. Amo l'Europa, ma dal nostro punto di vista l'Ue ci tratta molto male. Ho molti amici in Europa, so che sono frustrati".

"Faremo degli Stati Uniti la capitale dell'intelligenza artificiale e del cripto. L'Arabia Saudita investirà 600 miliardi negli Stati Uniti", ha spiegato Trump. Il presidente è poi tornato su un tema forte della sua campagna elettorale: la lotta all'immigrazione: "Abbiamo dichiarato l'emergenza nazionale al confine" con il Messico, "fermeremo l'invasione" dei migranti".

Infine, il capitolo guerre. Il tycoon ha rivendicato il suo ruolo chiave per far cessare i combattimenti tra Isarele e Hamas. "Prima ancora di entrare in carica - ha spiegato - io e il mio team abbia negoziato un accordo a Gaza che senza di noi non sarebbe mai avvenuto, lo sanno tutti ormai". Sul fronte Ucraine, invece, ha promesso: "Dobbiamo mettere fine alla guerra in Ucraina. Ci sono già stati milioni di morti come ai tempi della seconda guerra mondiale. Mi piacerebbe incontrare Putin presto".