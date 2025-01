Emmanuel Macron, altro disastro: "Ha ragione". Risponde all'influencer, ma è un estremista islamico

25 gennaio 2025 a

Bruttissima figura social per Emmanuel Macron, che ha scelto il ragazzo sbagliato a cui rispondere e con cui confrontarsi. Il presidente francese, da mesi alle prese con una situazione politica ai confini dell'agonia e con un gradimento personale ormai in picchiata da anni, ha deciso di intervenire con un video su TikTok per replicare a un altro utente, tale "s4iintt", che si era lamentato di essere stato multato per avere pagato l’autostrada con il telefonino tramite ApplePay.

Un disservizio, certo, ma rispetto all'agenda dell'Eliseo un tema decisamente marginale. Ma non per Macron e i suoi consulenti, che evidentemente avranno valutato con cura il profilo del giovane content creator e valutato l'opportunità di un buon ritorno mediatico con una appropriata risposta.

"Buongiorno, ho visto il suo video e lei ha ragione. Penso che nel 2025 debba essere possibile pagare i pedaggi col telefono", ammette il presidente. Che poi annuncia, serissimo e un po' tronfio: "Ho passato il dossier al ministro dell’Interno, e risolveremo il problema. Grazie per la segnalazione". Passo e chiudo. Un bel modo per sembrare al passo con i tempi, in contatto con i suoi connazionali, giovanile dentro fuori.

Purtroppo per il consorte di Brigitte Macron, per lui è finita come quasi sempre di questi tempi: male, malissimo. In tanti lo hanno contestato per perdere tempo su inezie e bagatelle che poco o nulla influiscono sulla vita reale dei francesi. Ma il vero disastro arriva quando qualcuno ha fatto notare l'identità di questo "s4iintt": si tratta infatti di influencer molto attivo nel giurare fedeltà all'Islam più radicale. Piuttosto imbarazzante, insomma.

Peraltro, lo stesso utente musulmano in passato aveva definito Macron un "nano sposato alla sua prof di francese che dirige un Paese della taglia di una patatina fritta". Sfregio al presidente e alla bandiera, in un colpo. A contorno di tutto questo, aveva anche pubblicato altri video in cui accettava la poligamia, invitava le donne a mettersi il velo e restare in casa e ammetteva la sua "voglia di menare" chi mancava di rispetto alle religioni. Altro che smartphone, app e pedaggio delle autostrade.