Pentagono, ok per Hegseth: volto di Foxnews, un passato con molti lati oscuri

Il nuovo segretario alla Difesa Pete Hegseth vanta già alcuni record. Con soli 44 anni, è il più giovane ad aver rivestito quel ruolo generalmente assegnato a ex militari con lunghe esperienze di comando militare alle spalle. Anche Hegseth è un ex soldato, ma non è mai andato oltre il grado di maggiore della Guardia nazionale. Per il senatore repubblicano Eric Schmitt il fatto che non provenga «dagli stessi cocktail party a cui è abituata Washington» è solo un vantaggio, «una boccata di aria fresca». Alla Princeton University, alla quale il giovane Pete è arrivato dopo essere risultato uno dei migliori studenti della Forest Lake Area High School, lo ricordano ancora per la sua brillantezza negli studi, le sue capacità atletiche, la sua fervente attività politica. Il suo compagno di studi Cameron Atkinson dice che era uno «a suo agio a parlare con tutti», un «presuntuoso intelligente» certo, ma che «non c’era niente che facesse pensare a possibili accuse di ubriachezza e molestie sessuali». Sì perché tra i record di Hegseth c’è anche questo, quello di essere diventato segretario alla Difesa nonostante l’accusa di aver alzato troppo spesso il gomito e quella di molestie sessuali.

Le accuse riguardanti l’alcol risalgono al periodo tra il 2007 e il 2016, dopo il suo ritorno dalle esperienze al fronte in Afghanistan e Iraq. Ci sono vari rapporti che lo testimoniano, ma stranamente sono emersi e opportunamente ingigantiti con ulteriori testimonianze solo negli ultimi mesi, quando Pete è diventato candidato alla Difesa. «Sono passato dall'essere in una zona di combattimento all'essere in un appartamento a Manhattan e senza alcun contatto. Non ho fatto molto e ho bevuto molto cercando di elaborare ciò che avevo passato mentre avevo a che fare con un mondo civile che francamente non sembrava curarsene» ha detto una volta cercando di spiegare un problema che ha promesso di risolvere definitivamente con il nuovo mandato.

A quel periodo difficile risale il suo primo divorzo, quello con Meredith Schwarz che aveva sposato nel 2004 prima di partire per il fronte, e il suo secondo matrimonio con Samantha Deering (2010). Risalenti al periodo tra il 2007 e il 2012 sono invece altre accuse, quella di non essere stato in grado di gestire finanziariamente l’associazione per veterani Vets For Freedom, tanto che fu declassato da direttore esecutivo con uno stipendio di 45mila dollari a funzionario con uno stipendio di 5mila. Il primo tentativo fallito di entrare al Senato risale invece al 2012, ma è dal 2014 che incomincia a collaborare con successo con la Fox all’interno della quale diventa prima conduttore di Fox and Friends e dal 2018 di All-American New Year.

Diventa famoso, apertamente sostenitore di Donald Trump, e in contemporanea arrivano anche le accuse di molestie sessuali. Nel 2017 una donna lo ha accusato di aver chiuso la porta della stanza d’albergo dove si trovavano e di averle sottratto il cellulare. Hegseth ha negato tutto ma ha pagato l’accusatrice con un risarcimento di 50mila dollari perché lo lasciasse in pace. “Non sono una persona perfetta, ma la redenzione è reale”, ha affermato di fronte ai senatori.

Hegseth si è risposato nel 2019 con la produttrice esecutiva della Fox Jennifer Rauch. Lo scorso anno ha poi pubblicato un libro dal titolo “The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free” (la guerra ai guerrieri: dietro il tradimento degli uomini che ci mantengono liberi) in cui spiega le sue posizioni più controverse, quelle relative ai trans e alle donne tra le truppe, e il fatto che la sua preoccupazione principale è quella di mantenere gli “standard” nell’esercito.