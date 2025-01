Washington, scontro con elicottero militare e sciagura: clamoroso, chi era a bordo dell'aereo

30 gennaio 2025 a

a

a

C'erano anche i campioni mondiali di pattinaggio artistico del 1994, i russi Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, sull'aereo di linea di American Airlines che questa notte si è scontrato con un elicottero militare a Washington. Lo ha confermato il Cremlino. Inoltre, secondo quanto dichiarato dal pattinatore statunitense John Maravilla, a bordo c'erano almeno 14 pattinatori americani, senza contare gli allenatori e i loro familiari. Il Crj700 ha inviato il suo ultimo segnale radar alle 20.48 locali di mercoledì 29 gennaio (le 2.48 di notte in Italia); mentre l’elicottero militare in quel momento non trasmetteva segnali alle piattaforme specializzate.

In una nota American Airlines ha spiegato che a bordo del suo volo c’erano 60 passeggeri, 2 piloti e 2 assistenti di volo. Si trattava di un aereo che stava operando il volo AA5342 da Wichita per lo scalo "Ronald Reagan" di Washington. L’incidente è avvenuto quando il velivolo era in fase di atterraggio. L'elicottero, invece, era in volo di addestramento e a bordo c'erano tre soldati americani. Dall'Fbi hanno fatto sapere che "non vi è alcuna indicazione di terrorismo". Dopo lo scontro, il velivolo si è inabissato nel fiume Potomac. E secondo un primo bilancio riferito dalla Cbs che cita fonti di polizia, sarebbero almeno 18 i corpi recuperati senza vita finora. Altre quattro persone, invece, sarebbero state tratte in salvo.

L'elicottero militare si schianta contro l'aereo di linea: strage a Wasghinton tragico sospetto | Video

"Sono stato informato del terribile incidente - ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump -. Sto monitorando la situazione e fornirò dettagli quando emergeranno. Dio benedica i passeggeri". Poi, sul suo social Truth ha scritto: "Era notte limpida, le luci dell'aereo erano accese, perché l'elicottero non è andato su o giù, perché non ha girato? Perché la torre di controllo non ha detto all'elicottero cosa fare invece di chiedergli se vedeva l'aereo? Questa è una brutta situazione che avrebbe dovuto essere evitata".