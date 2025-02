Donald Trump firma l'ordine esecutivo: creato un fondo sovrano. Ecco cosa si vuole comprare

03 febbraio 2025 a

Donald Trump si è ambientato in fretta in quella che è a tutti gli effetti la sua nuova avventura alla Casa Bianca. E, proprio dallo studio Ovale - la stanza dove "lavora" il presidente degli Stati Uniti -, The Donald ha lanciato alcune dichiarazioni scottanti. "Musk non può prendere decisioni senza la mia approvazione", ha detto il tycoon parlando del ruolo del suo braccio destro.

Non solo Musk. Donald Trump ha anche firmato nello studio Ovale un ordine esecutivo per la creazione di un fondo sovrano e ha dichiarato che il fondo potrebbe acquisire il social network TikTok. Poi ha annunciato che discuterà con la Cina dei dazi nelle prossime 24 ore. Per quanto riguarda l'Unione europea, il Telegraph ha scritto che il presidente americano starebbe valutando l'idea di imporre una tariffa del 10% all'Ue. "La mossa - ha scritto il quotidiano britannico - alimenterebbe ulteriormente la guerra commerciale globale in corso, iniziata sabato quando il nuovo presidente degli Stati Uniti ha imposto dazi a tappeto sulle merci importate da Messico, Canada e Cina".

Infine, il capitolo Onu. Già nel corso della sua prima presidenza, Trump non aveva mai nascosto la sua perplessità riguardo all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ma ora è pronto a compiere un passo decisivo. Come riporta Politico, The Donald firmerà oggi un ordine esecutivo per ritirare gli Stati Uniti dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (HRC) e bloccare i finanziamenti all'Unrwa, dopo la sospensione decisa da Joe Biden.