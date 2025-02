New Mexico, caos in tribunale: i parenti della vittima aggrediscono il presunto omicida

05 febbraio 2025 a

Caos pazzesco negli Stati Uniti. Un processo andato in scena in un tribunale del New Mexico - lo stato al confine con il Messico - si è presto trasformato in un ring. E dire che già il caso in sé non era dei più belli. L'udienza, infatti, riguardava Alexander Ortiz, un uomo accusato di omicidio. Ed è sfociata nella violenza quando un membro della famiglia della vittima ha cercato di colpire fisicamente l'imputato.

Il fatto è avvenuto lo scorso 21 gennaio in un tribunale di Albuquerque, in New Mexico. Ad attaccare l'imputato accusato di omicidio sono stati lo zio della vittima e un altro uomo. Entrambi sono ora accusati di aggressione per aver ferito l'agente di custodia che lo proteggeva.

"Ne è valsa la pena ogni singolo momento", avrebbe detto lo zio alla polizia che lo ha placato. Ortiz è accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Alianna Farfan e, solo una settimana dopo, di aver ucciso un'altra donna. "Ha ucciso mia nipote come un codardo... [l'attacco] è valso ogni momento", ha detto Lucero alla polizia.