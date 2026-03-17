Guerra nel golfo, la diretta. Attacchi a Teheran e a Beirut. Esplosioni a Doha e Dubai

Prosegue la guerra tra Stati uniti, Israele e Iran. Gerusalemme mette nel mirino il Libano con operazioni di terra mirate, mentre l'Idf colpisce Teheran. Donald Trump ha esortato gli alleati a intervenire nello stretto di Hormuz bloccato dai pasdaran: almeno 200.000 marittimi sono impigliati nelle maglie del regime degli ayatollah. Qui di seguito la cronaca della giornata

Iran a Fifa: “Spostare nostre partite in Messico”

La Federazione calcistica iraniana sta "negoziando" con la Fifa per spostare le partite del primo turno dei Mondiali di calcio dagli Stati Uniti al Messico, a causa del conflitto in Medio Oriente. Lo ha dichiarato l'ambasciata iraniana in Messico. "Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della nazionale iraniana, certamente non andremo in America", ha detto il presidente della Federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, in un comunicato pubblicato sull'account X dell'ambasciata. "Stiamo attualmente negoziando con la FIFA affinchè le partite dell'Iran ai Mondiali si svolgano in Messico", ha aggiunto.

Esplosioni a Doha e Dubai

Diverse esplosioni hanno scosso Dubai, negli Emirati Arabi Uniti e Doha, nel Qatar. Lo riportano i giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha riferito di aver intercettato un attacco missilistico, mentre a Dubai le esplosioni sono seguite a un allarme diramato tramite cellulare che invitava i residenti a "cercare immediatamente riparo" a causa di "potenziali minacce missilistiche".

Aerei israeliani bombardano tre quartieri di Beirut

Tre quartieri di Beirut sono stati bombardati, secondo quanto riportano i media libanesi, poco dopo che Israele ha annunciato attacchi contro Hezbollah, nella capitale libanese, e su Teheran. Aerei israeliani hanno bombardato i quartieri di Kafaat e Haret Hreik, nella periferia meridionale della capitale, e un raid ha colpito un appartamento ai piani superiori di un edificio residenziale a Doha Aramoun, nella stessa zona. "Una serie di raid e bombardamenti di artiglieria hanno preso di mira le città meridionali all'alba", ha riportato l'Agenzia Nazionale di Stampa libanese.

Media: “Esplosioni udite in zona nord di Teheran”

Diverse forti esplosioni sono state udite nella zona nord di Teheran, vicino al complesso del Palazzo Saadabad.

Lo riferisce Al Jazeera. In precedenza, alcune fonti avevano segnalato attacchi aerei contro Kharaj, Shahriar e zone limitrofe a Shiraz.

Emirati Arabi Uniti chiudono spazio aereo per nuovo attacco da Teheran

L'Autorità generale per l'aviazione civile degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato la chiusura temporanea e totale dello spazio aereo del Paese. La decisione, spiegano i media locali ripresi da Al Jazeera, è "una misura precauzionale eccezionale" volta a garantire la sicurezza dei voli e degli equipaggi, nonché a salvaguardare il territorio degli Emirati Arabi Uniti. Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che sta reagendo a una nuova

Sirene d'allarme nel nord di Israele per un nuovo lancio missilistico da Teheran, nessun ferito

L'Iran ha lanciato un attacco missilistico balistico facendo scattare le sirene nel nord d'Israele. L'Idf ha rilevato l'attacco e ha azionato i sistemi d'intercettazione. Secondo quanto riferito dal Times of Israel, a seguito dell'attacco non sono stati segnalati feriti, e l'Idf ha autorizzato i residenti a lasciare i rifugi.