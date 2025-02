Admiral Nakhimov, Mosca riaccende i reattori nucleari della più grande nave da guerra al mondo

07 febbraio 2025 a

La Russia riaccende i due reattori nucleari della Admiral Nakhimov, la più grande nave da guerra del mondo. Questa riattivazione, che anticipa un ritorno delle esercitazioni in mare per la Marina russa, sarebbe avvenuta in due tempi, tra dicembre 2024 e febbraio 2025. Varata negli anni ’80, la Admiral Nakhimov è rimasta ferma per diverso tempo per essere sottoposta a progetti di ristrutturazione e aggiornamento delle tecnologie di bordo. A dare la notizia della riaccensione dei reattori che alimentano l'incrociatore è stata l’agenzia di stampa russa Tass. Secondo i media locali, in particolare, il secondo reattore nucleare sarebbe stato riattivato domenica 2 febbraio. Il primo, invece, verso la fine del 2024.

Già nel 2021, come riporta Il Messaggero, l’amministratore delegato del Severnoye Design Bureau, Andrei Dyachkov, aveva fatto sapere che le operazioni di ristrutturazione della nave avrebbero portato a “dotare l’Admiral Nakhimov delle armi più avanzate” per renderla “la nave da combattimento di superficie più potente al mondo“. Quando è stato realizzato, negli anni '80, l’incrociatore faceva parte del cosiddetto progetto 11442, che ha reso l’Unione Sovietica la seconda potenza navale dopo gli Stati Uniti. Poi, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, Mosca non è riuscita a costruire incrociatori dello stesso livello della Nakhimov, concentrandosi di più sulla flotta commerciale.

Il nome della nave, invece, è un omaggio all’ammiraglio Pavel Stepanovič Nachimov, morto nel 1855 durante l’assedio di Sebastopoli durante la guerra di Crimea. A preoccupare il mondo intero sono le caratteristiche dell'incrociatore, che pesa 28 mila tonnellate, riesce a raggiungere una velocità di 32 nodi, cioè circa 60 chilometri orari, e ospita a bordo 174 tubi di lancio verticali. La Nakhimov permette anche di lanciare missili di tre tipologie: il subsonico Kalibr, il supersonico Oniks e l’ipersonico Zircon.