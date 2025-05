Estate, la signora dei viaggi: tre mete meravigliose e sconosciute per le vacanze

Vacanze estive autentiche con destinazioni quasi per nulla affollate: questo quello che la travel blogger Tia Thomas ricerca per i suoi viaggi e per i viaggi degli altri. Forte dei suoi spostamenti in 67 Paesi e oltre 100 città in cinque continenti, dà spesso consigli su come scegliere la meta giusta per la propria avventura. Di qui la decisione di fondare il tour operator Why Not Adventures. E ora ha condiviso ben tre consigli su dove andare.

Parlando del suo viaggio in Pakistan nel giugno 2024, per esempio, ha raccontato di aver camminato in solitaria tra i ghiacciai, dormito sotto vette di oltre 6.000 metri e percorso sentieri da fiaba. Tra i luoghi imperdibili, ha consigliato la camminata da Fairy Meadows fino al campo base del Nanga Parbat, la nona montagna più alta del mondo. Ma anche il Rakaposhi Base Camp, dove dormire all’Hapakun Campsite per ammirare i ghiacciai da vicino.