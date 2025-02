Elon Musk, l'ultima sfida: "Ecco cosa serve alla Nato"

12 febbraio 2025 a

a

a

Dopo il Medio Oriente, l'Ue, l'Ucraina e la Russia, è arrivato il turno della Nato. Donald Trump, con la sua seconda presidenza, vuole subito mettere le cose in chiaro. L'Allenaza atlantica necessita di qualche cambiamento. Così come ribadito dal suo braccio destro Elon Musk. "La Nato necessità di una revisione", ha dichiarato il miliardario su X rispondendo a un post dove si diceva che l'Alleanza "ha esaurito la sua utilità" e l'era della "guerra fredda è finita da tempo".

"La nostra Alleanza Transatlantica ha resistito per decenni e ci aspettiamo che continuerà a esistere per le generazioni a venire. Ma questo non accadrà per caso. Richiederà ai nostri Alleati europei di scendere in campo e di assumersi la responsabilità della sicurezza convenzionale nel continente". Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, in apertura del gruppo di contatto per l'Ucraina a Bruxelles.

Sul piatto 200 miliardi di euro: la sfida di Ursula von der Leyen a Elon Musk

"Gli Stati Uniti - ha sottolineato Hegeseth - restano impegnati nell'alleanza Nato e nella partnership di difesa con l'Europa, punto e basta, ma non tollereranno più una relazione sbilanciata che incoraggia la dipendenza. Piuttosto", verrà data "la priorità al rafforzamento dell'Europa affinché si assuma la responsabilità della propria sicurezza. L'onestà sarà la nostra politica futura, ma solo nello spirito della solidarietà".