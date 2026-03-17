Solo l'atomo ha salvato la Francia dal diventare un Paese periferico

Quando il costo della bolletta sale, così come il prezzo della benzina alla pompa, riscopriamo quanto importante sia l’energia. Senza di essa ben poco possiamo fare. L’Intelligenza artificiale o l’internet delle cose hanno bisogno di corrente. Così come le fabbriche, i negozi e le case. E comprendiamo quanto sia importante il modo in cui la si produce. È da questo che discende il costo. E quanto a modo di produrre l’energia elettrica, sia messo agli atti, la Francia ha fatto la scelta giusta; indovinata la quale, si può dire che di fatto campa di rendita. O quanto meno riesce a nascondere al meglio le sue non poche criticità. Non brilla in termini di crescita. Dal 2019 ad oggi il PIL reale francese è aumentato complessivamente del 4% contro il quasi 0% della Germania. Ma l’Italia fa oltre il 6%. La strutturale debolezza dell’economia francese porta dietro di sé una non felice dinamica nella crescita nel debito pubblico. Nel 2019 l’Italia superava la Francia di circa 36 punti (se raffrontato al PIL). Dopo cinque anni il divario è crollato a 22. Sui titoli a dieci anni paghiamo praticamente lo stesso tasso sebbene il rating di Parigi sia A+ contro il nostro BBB-. Uno dei due giudizi è sicuramente sbagliato.

Ma non esiste solo il debito pubblico. Le famiglie francesi hanno un debito pari al 60% del PIL contro il 36% di quelle italiane. Le imprese raggiungono il 91% contro il nostro 56%. Il debito privato complessivo francese, molto più importante di quello pubblico perché le crisi economiche nascono dal primo per poi scatenarsi sul secondo, è quindi pari al 151% contro il nostro 92%. Ancora più preoccupante però è il debito estero. Fra gli epicentri di instabilità ha un’imparagonabile capacità di innesco di una crisi economica. La Francia ha un debito con l’estero pari al 24% del PIL. L’Italia ha un credito del 15%. La debolezza dei conti con l’estero è principalmente dovuta all’accumulo degli squilibri della bilancia dei pagamenti. Mentre l’Italia ha accumulato dal 2012 ad oggi un surplus complessivo pari ad oltre 420 miliardi di dollari, la Francia ha registrato un deficit cumulato di 230 miliardi. Ciò che tiene ancora in piedi la baracca francese sono però i suoi 56 reattori nucleari localizzati in 18 centrali grazie ai quali produce oltre 390 miliardi di kilowattora all’anno.