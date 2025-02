Usa-Russia, il "Nyt": "Un cyber-criminale scambiato per Fogel"

12 febbraio 2025 a

È Alexander Vinnik il cittadino russo detenuto negli Stati Uniti che verrà liberato nel quadro dello scambio che ha portato ieri al rilascio dell'americano Marc Fogel. È quanto hanno riferito al New York Times fonti ben informate. Vinnik era stato arrestato in Grecia nel 2017 su richiesta degli Stati Uniti con l'accusa di aver riciclato 4 miliardi di dollari attraverso BTC-e, la piattaforma per lo scambio di criptovalute da lui fondata, allora tra le maggiori al mondo.

Alexander Bukh, avvocato di Vinnik, ha dichiarato all'agenzia Interfax che il suo assistito si trova ancora negli Stati Uniti e non ha commentato le indiscrezioni in quanto si tratta di "informazioni riservate". Fogel stava scontando in Russia una condanna a 14 anni per possesso di stupefacenti ed è tornato in patria nella notte insieme a Steve Witkoff, l'inviato di Washington per il Medio Oriente che ieri ha avuto un colloquio di oltre tre ore a Mosca con il presidente russo, Vladimir Putin.

Intanto il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha scelto chi sarà il suo inviato per la Russia e l'Ucraina. Keith Kellogg è atteso a Kiev il 20 febbraio. Lo ha riportato France Presse sulla base di quanto appreso da fonti della presidenza ucraina. Trump ha annunciato ieri che Kellogg avrebbe visitato "presto" Kiev senza fornire però una data precisa.