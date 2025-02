Il vertice di Parigi sull'Ucraina? Nulla di fatto: Scholz punta i piedi, Macron si fa la passerella

17 febbraio 2025 a

Il vertice di Parigi voluto da Macron sull'Ucraina? Finora si è rivelata una "macronata", un claoroso flop. Basta registrare le parole del cancelliere Olaf Scholz per capire la pochezza di contenuti del vertice, durato solo un'ora e mezza circa: "Credo che sia del tutto prematuro parlarne ora. Anzi sono anche un pò irritato per questo dibattito. Voglio dirlo chiaramente: qui si discute sulla testa degli ucraini di trattative di pace che ancora non hanno avuto luogo, alla quale gli ucraini non hanno detto di sì e non si sono nemmeno seduti al tavolo", ha affermato Scholz.

E ancora: "No a una "pace imposta tramite diktat all'Ucraina". "L'Ucraina non può accettare tutto ciò che le viene presentato, a nessuna condizione", ha aggiunto. "L'Ucraina può fidarsi di noi", gli europei "continueranno a sostenere" Kiev.

"Un vertice di frustrati che vogliono la guerra": Viktor Orban fa saltare la Ue, fucilata contro Macron

Insomma Berlino resta sulle sue posizioni ma di fatto dal vertice al momento non trapela nessuna grossa novità sul ruolo dell'Europa. Intanto l'Ucraina vuole che l'Europa nomini rapidamente un rappresentante per potenziali negoziati di pace con gli Stati Uniti e la Russia: lo ha affermato Ihor Zhovkva, vice capo dell'ufficio di Volodymyr Zelensky, secondo il sito di Bloomberg. "Dovrebbe essere una decisione presa rapidamente», ha detto Zhovkva. «Spero subito dopo l'incontro di Parigi. Dovremmo agire, non riflettere", ha aggiunto.