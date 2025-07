Matteo Salvini premiato, M5s e Pd strillano

«Se c’è una persona che merita di essere riconosciuto nel suo sforzo» per implementare «i legami tra Italia e Israele è Matteo Salvini». L’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, nel corso della cerimonia per la consegna del premio Italia-Israele 2025 al vice premier leghista ha riconosciuto la vicinanza a Israele del leader leghista. «Salvini», ha sottolineato il diplomatico israeliano, «ha avuto coraggio di assumere posizioni coraggiose e di rottura e oggi più che mai c’è bisogno». «Dopo il massacro del 7 ottobre», ha ricordato, «Salvini e la Lega ci hanno sempre dimostrato profonda vicinanza e solidarietà.

In questi mesi così dolorosi Matteo ci ha sempre aperto le porte del suo ministero. L’amicizia di Matteo Salvini è qualcosa che ci onora e di cui gli siamo riconoscenti. Ci auguriamo, per suo tramite, di poter rafforzare anche nel futuro le relazioni tra Italia e Israele», ha concluso. Salvini si è dimostrato grato del riconoscimento ed ha ribadito che «si può arrivare al cessate il fuoco domani mattina», puntualizza, «con la restituzione degli ostaggi. La scelta è solo di Hamas, di chi ha innescato il conflitto vigliaccamente», rammenta ricevendo il premio Italia-Israele 2025.

È bastata questo per scatenare una raffica di attacchi politici e polemiche da parte dell’opposizione. Salvini non si è lasciato intimidire. Anzi: «Sono onorato. È un premio comodo? No», garantisce. «È troppo facile essere amici quando ti giri e sei pieno di amici. Più difficile essere amici quando altri sentieri si stanno aprendo», ha scandito al termine della cerimonia.

Quanto alla presenza di alcuni Russia, Ucraina e Israele alle prossime Olimpiadi invernali Salvini non si lascia sfuggire l’occasione per rammentare che «le olimpiadi sono un evento in cui i conflitti restano fuori. Il mio obiettivo è avere le bandiere di tutti per le olimpiadi invernali, nessuno deve restare fuori», Insomma, «bisogna gettare acqua sul fuoco, non alimentare i conflitti».

Parole che scatenano la replica piccata delle opposizioni. Dal Partito democratico al Movimento cinque stelle, agli esponenti di Alleanza verdi e sinistra parte la richiesta di una «informativa urgente» del governo proprio su Gaza. L’ex presidente dem della Camera, Laura Boldrini «ha giudicato inopportuna» non solo la consegna del riconoscimento. Da presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, Boldrini ha avuto da ridire anche sul luogo della consegna: «L’ultima cosa da fare era quella di premiare, nelle sale della Camera, alla presenza dell’ambasciatore israeliano, un vice premier affinché non cessi di collaborare con Israele». Sulla stessa lunghezza d’onda anche Arturo Scotto, capogruppo Pd in Commissione Lavoro alla Camera che parla di «doppia morale».Visto che «non è arrivata dal governo alcuna sanzione verso Israele, nessun embargo sulle armi, nessuna sospensione del memorandum militare, né del trattato con l’Unione europea». Anche il capogruppo del M5s alla Camera, Riccardo Ricciardi, ed il parlamentare di Avs, Angelo Bonelli, criticano il premio e chiedono al governo di riferire in Aula. Le opposizioni dimenticano che l’esecutivo, a nome dell’Italia, ha aderito (con altri 27 Paesi) all’appello rivolto a Gerusalemme per «interrompere il blocco delle forniture alimentari e di primo aiuto alla popolazione palestinese».

A chiarire la posizione dell’esecutivo ci pensa il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intercettato dai giornalisti in Senato: «La posizione ufficiale del Governo è quella espressa ieri (lunedì, NdR) attraverso la firma di un documento al quale hanno aderito altri 27 Paesi». Dove l’Italia si schiera per «l’immediata cessazione delle attività belliche e l’immediata liberazione senza condizione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas». Sono trascorsi 655 giorni dall’attacco di Hamas a cittadini israeliani indifesi. Dal 7 ottobre «lo strumento fondamentale per arrivare a un cessate il fuoco» è la liberazione degli ostaggi e dei corpi dei rapiti dai terroristi che si nascondono nella Striscia di Gaza.