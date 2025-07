Ucraina sotto attacco? Moto, bici e trincee: come cambiano le guerre

La guerra d'Ucraina ha segnato il ritorno della guerra di massa “classica” perfino con echi della Prima Guerra Mondiale, quando, fra il 1914 e il 1918, le avanzate e ritirate si limitavano, salvo eccezioni, a una manciata di chilometri, se non di metri. La tecnologia di oggi s’è inserita in un contesto tattico e strategico d’altri tempi, dando così origine a combinazioni del tutto originali di vecchio e nuovo. A riprova che l’eterno fenomeno “guerra”, nella storia dell'umanità, è sempre il solito misterioso camaleonte.

CARRI ARMATI

Dati per antiquati negli anni scorsi, i carri armati veri e propri, ossia i carri medi e pesanti ben distinti dai cingolati da fanteria, hanno trovato nel conflitto la loro riscossa, venendo utilizzati sia dai russi sia dagli ucraini come mezzo di appoggio imprescindibile per le rispettive fanterie. Archiviate le gravi perdite dei primi mesi di guerra, quando nella primavera 2022 l’esercito russo tentava di avanzare su Kiev con lunghissime e vulnerabili colonne, si è capito che l’impiego ottimale del carro era di operare insieme alla fanteria e alle proprie unità di droni e di aerei, in modo da usufruire del loro appoggio. Per difendersi meglio dai droni tattici nemici, soprattutto le cosiddette “munizioni circuitanti”, i carristi russi hanno applicato sopra la torretta dei loro carri T-72 e T-90 protezioni in tubolari d'acciaio e reticolati, sorta di “gabbie”, arrivando in alcuni casi a ricoprire l’intero mezzo, compreso lo scafo, con una specie di “tettoia”.

I russi hanno imparato a sfruttare i carri nelle circospette avanzate durante le difficili battaglie urbane di Bakhmut nel maggio 2023, Avdiivka nel febbraio 2024 e Vulhedar nel settembre 2024. Ed è prevedibile saranno fondamentali anche se nella seconda metà del 2025 si tentasse la spallata definitiva per prendere la nevralgica Pokrovsk. Protezioni aggiuntive sulla torretta aumentano la loro sicurezza da colpi sferrati dai piani superiori degli edifici. In più i carri russi sono già di per sé più piccoli di quelli occidentali, in modo da sfruttare meglio la copertura del terreno, della vegetazione e degli edifici. La mobilitazione industriale russa, nonostante le sanzioni, ha permesso di imbastire una produzione di nuovi carri, pur rimasta sulle versioni del T-90, arrivata pare a 1.200 unità all'anno. Il nuovo e sofisticato T-14 Armata, con torretta interamente automatica ed equipaggio arroccato nello scafo, viene invece tenuto di riserva per l'eventualità di uno scontro diretto con l’Occidente.

Gli ucraini hanno invece sfruttato i carri ricevuti dall'Occidente, specie i tedeschi Leopard 2 e gli americani M-1 Abrams, che essendo però più ingombranti e pesanti dei carri russi hanno talvolta faticato a muoversi sul soffice terreno delle pianure ucraine. I russi hanno poi fatto ricorso alle trincee e ai fossati anticarro, preceduti da fasce di terreno minato, che finora hanno protetto le loro conquiste. Roba da Prima Guerra Mondiale che segna il ritorno, almeno temporaneo, alla superiorità della difesa sull’offesa, quando il divario fra le due non è molto alto. I mercenari della compagnia Wagner già dal settembre 2022 avevano tracciato la Linea Wagner, cresciuta da iniziali 2 km presso Gorskoye, in Donbass, a 30 km in novembre. Una linea trincerata con migliaia di piramidi di cemento, ovvero “denti di drago”, come ostacoli anticarro.

La Linea Wagner ha anticipato la più elaborata Linea Surovikin, così battezzata dal generale Sergej Surovikin. Si è concretizzata come un sistema di oltre 130 km che dal confine russo a Svatove-Kakhovka-Nova Kakhovka fa da scudo ai tentativi di riconquista ucraini. È costituita da tre linee trincerate integrate da campi minati e ostacoli anticarro. Da simili capisaldi l’esercito russo ha potuto ripartire nel 2023-2024 per le nuove offensive che ormai gli hanno permesso di conquistare fino al 20% dell'Ucraina. Anche gli ucraini hanno fortificato molti settori del fronte, come la critica Pokrovsk, facendo ampio uso di campi minati, anche per sopperire alla mancanza di adeguati rinforzi. In generale il ritorno della guerra di trincea in Ucraina è stato condizionato dalle tecnologie moderne specie sotto il lato dei piccoli droni quadricottero utilizzati per monitorare le difese e perfino infilarsi nei bunker nemici fino ad esplodere. Oltre all'ampio uso di sensori laser peril puntamento e infrarossi per il rilevamento.

DRONI

Concettualmente i droni, in quanto velivoli senza equipaggio, esistono da decenni, dato che anche un banale missile è, per certi aspetti, un velivolo senza pilota. L’Ucraina s’è però confermata il laboratorio della guerra di massa di droni nell’accezione moderna, soprattutto come ordigni che possono attuare massicce ondate di incursioni aeree in modo molto più economico degli aeroplani e col vantaggio di distrarre e saturare le difese antiaeree e antimissile, che possono essere così in parte eluse dai veri e propri missili. L’Ucraina ha puntato moltissimo sui droni soprattutto per la loro economicità, producendone vari modelli in grado di bombardare obbiettivi all’interno della Russia, anche fino a Mosca e oltre, arrivando persino a colpire basi strategiche dei grandi bombardieri Tupolev.

Fra gli esempi, l'UJ-26 Bober (“castoro”) dell'azienda Ukrjet di Kiev, operativo dal 2023. Con apertura alare di 2,5 metri, è lungo 2,5 metri e pesa 150 kg, con 20 kg di testata esplosiva. Ha velocità massima di 200 km/h e raggio d'azione di 800 km. Ogni Bober costa però 100.000 dollari. C’è poi l’AQ-400 Kosa (“falce”), che costa solo 30.000 dollari a esemplare, costruito in legno e con gittata di 750 km e carico di 32 kg di esplosivo. Ci sono poi i droni-missile Palyantsiya e Peklo, con motore a reazione, di fatto dei piccoli missili da crociera.

Kiev s’è fatta onore anche sul mare, col drone acquatico Magura V-5, in sostanza un piccolo motoscafo telecomandato, con autonomia di 800 km che sul Mar Nero è riuscito ad affondare o danneggiare varie navi russe, oltre a colpire i pilastri del ponte di Kerc. Alcuni Magura sono stati dotati anche di missili antiaerei e in almeno due occasioni, a dicembre 2024 e maggio 2025, essi hanno abbattuto un elicottero russo Mil Mi-8 e un caccia Sukhoi Su-30, primi droni marittimi della storia ad aver sconfitto dei velivoli. I russi hanno sopperito puntando sull’importazione del drone iraniano Shahed 136, da essi battezzato Geran, che a un certo punto, dal 2023, è stato anche prodotto su licenza in un’apposita fabbrica ad Alabuga, nel Tatarstan. Lungo 3,5 m e dall’apertura alare di 2,5 m, fa 200 km/h e può volare per 2500 km con una testata da 52 kg oppure 1.000 km con testata da ben 90 kg. I russi spesso li lanciano da speciali camion il cui cassone ribaltabile ne contiene cinque incastellati per volta. I russi hanno portato la loro produzione su licenza degli Shahed a oltre 6000 unità all’anno, il che, unito ad altri droni di origine nazionale, ha consentito loro, dall'estate 2025 di poter superare spesso il numero di 400 droni lanciati in una sola notte su obbiettivi ucraini.