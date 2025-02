Germania, Merz vuole la Grosse koalition con l'Spd: la mossa per far fuori AfD

24 febbraio 2025 a

"Abbiamo un mandato chiaro, costruiremo una Grosse Koalition": lo ha detto oggi Friedrich Merz, candidato cancelliere per la Christlich Demokratische Union Deutschlands (Cdu). In dichiarazioni rese alla Konrad Adenauer Haus, all’indomani delle elezioni legislative, il dirigente ha aggiunto che "i colloqui inizieranno nei prossimi giorni".

"Grosse koalition" è un’espressione tedesca che sta per "grande coalizione". Si tratterebbe in questo caso, come ai tempi della cancelliera Angela Merkel nel 2005, di un’alleanza che coinvolge la Cdu e i socialdemocratici della Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Spd). La possibilità di una coalizione di maggioranza del genere si è aperta dopo che i liberali di Christian Lindner e la Bundnis Sahra Wagenknecht (Bsw) non sono riusciti a superare la soglia del 5 per cento necessaria per entrare al Bundestag. Ecco dunque che prende piede il piano del cordone sanitario per fare fuori la destra di Afd dal governo.

E proprio sul risultato del voto dell'Afd si è soffermato il cancelliere in pectore: il risultato dell’AfD alle elezioni di ieri è "l’ultimo segnale di avvertimento perché i partiti politici del centro democratico in Germania trovino un terreno comune", ha affermato il leader della Cdu/Csu Friedrich Merz, vincitore delle elezioni e probabile futuro cancelliere. Infine annuncia: "Sono impegnato a trovare un modo per fargli visitare la Germania e ripartire senza essere arrestato". Una lezione anche per la sinistra italiana.