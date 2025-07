La Germania si prepara alla guerra: diffuso il "Piano quadro per la difesa civile degli ospedali"

Per Ina Czyborra , senatrice per la Scienza, la Salute e l'Assistenza, "l'obiettivo primario del piano è quello di garantire la disponibilità di cure mediche e ospedaliere d'emergenza in caso di crisi ed emergenze particolari, in modo che la popolazione possa continuare a essere assistita". Il timore è dunque un conflitto che coinvolga l'Europa e che implica il fatto che i pazienti potrebbero improvvisamente aumentare. L'obiettivo è dunque prepararsi a seconda di ogni scenario a mantenere in piedi il sistema delle funzioni statali e governative, la protezione civile e l'approvvigionamento della popolazione.

Non è la prima volta che un paese europeo mette le mani avanti. Già la Francia, qualche mese fa, ha deciso di distribuire ai cittadini un manuale di sopravvivenza, di circa 20 pagine, con indicazioni e consigli utili per prepararsi a eventi straordinari e minacce come catastrofi ambientali e inondazioni, fughe radioattive, incidenti industriali, attacchi informatici, epidemie, attentati di stampo terroristico e anche conflitti armati. Non solo, perché a tutti i nuclei familiari sarà distribuito un elenco di numeri di emergenza, unito alle frequenze radio da seguire per restare aggiornati e una serie di promemoria potenzialmente vitali (come quello di chiudere porte e finestre in caso di minaccia nucleare). Nell’ultima sezione, l’opuscolo contiene informazioni su come registrarsi alla riserva militare (e non esclude nessuno, neanche i pensionati).