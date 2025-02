Gene Hackman, la tragica ipotesi sulla morte: "Non si può escludere, dal garage..."

27 febbraio 2025 a

Secondo quanto riporta Tmz, lo sceriffo Adan Mendoza ha riferito che Gene Hackman e la moglie erano morti da almeno 24 ore quando sono stati scoperti dalla polizia di Santa Fe. I corpi non mostravano segni di traumi. Un cane è morto mentre altri due cani sarebbero sopravvissuti. I vice-sceriffi si sono recati in casa dopo che un vicino dell’attore si era detto preoccupato per lo stato di salute di Hackman e della moglie, per motivi che non sono stati ancora rivelati.

“Al momento non si sospetta un atto criminale come fattore di queste morti”, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo in un comunicato. La causa esatta del decesso non è stata ancora individuata, ma secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine sarebbe stato escluso il suicidio di coppia o l’omicidio-suicidio.

E così si fa avanti un'altra ipotesi piuttosto tragica. Intervistato sulla Fox, un perito patologo, Michael Baden, ha ipotizzato che Hackman, la moglie e il cane siano morti per “avvelenamento accidentale da monossido di carbonio“. Secondo l’esperto, non è da escludere che il motore di un’auto del garage della villa sia rimasto acceso, facendo entrare in casa i fumi di scarico che avrebbero causato l’avvelenamento. Baden ha aggiunto che le vittime non avrebbero sentito dolore, “si sono semplicemente addormentati“.