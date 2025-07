Medio Oriente, l'annuncio di Israele: "Riprenderemo gli aiuti umanitari a Gaza"

"In conformità con le direttive del livello politico e a seguito di una valutazione della situazione svoltasi questa sera, l'Idf ha avviato una serie di azioni volte a migliorare la risposta umanitaria nella Striscia di Gaza e a confutare la falsa accusa di carestia deliberata nella Striscia di Gaza", lo annuncia su Telegram l'esercito israeliano. "Stasera (sabato), l'Idf riprenderà i lanci aerei di aiuti umanitari, nell'ambito degli sforzi in corso per consentire e facilitare l'ingresso di aiuti a Gaza. L'operazione di lancio di aiuti umanitari sarà condotta in coordinamento con le organizzazioni umanitarie internazionali e l'Idf, guidata dal COGAT e dall'IAF. I lanci includeranno sette pallet di aiuti contenenti farina, zucchero e cibo in scatola, forniti dalle organizzazioni internazionali. Inoltre, è stato deciso che saranno istituiti corridoi umanitari designati per consentire la circolazione sicura dei convogli ONU che consegnano cibo e medicine alla popolazione".

"L'Idf è pronta a implementare pause umanitarie nelle aree densamente popolate e continuerà a operare per smantellare le infrastrutture terroristiche ed eliminare i terroristi nelle aree di attività". Secondo la nota dell'esercito "solo questa settimana sono stati scaricati oltre 250 camion di aiuti umanitari, che si sono aggiunti a centinaia di camion in attesa ai valichi di frontiera per essere ritirati dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni internazionali". "Inoltre, circa 600 camion sono stati distribuiti dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni internazionali. Le Idf, tramite COGAT, continueranno a coordinarsi con le organizzazioni internazionali per recuperare il contenuto di centinaia di camion non ancora ritirati. In linea con una decisione del livello politico, le Idf, tramite COGAT e in coordinamento con la Israel Electric Corporation, hanno collegato la linea elettrica da Israele all'impianto di desalinizzazione".