Vance zittisce Zelensky: "Non si viene alla Casa Bianca a mancare di rispetto al presidente"

Mentre Donald Trump ascolta in silenzio, prima di passare all'attacco, è il suo vice J.D. Vance a portare i primi, durissimi, clamorosi colpi a Volodymyr Zelensky. Il presidente dell'Ucraina è seduto con loro nello Studio Ovale, ospite per la quinta volta alla Casa Bianca ma in un contesto completamente differente. Se il precedente presidente Joe Biden era il suo più fedele e munifico alleato, ora con Trump si trova di fronte a un leader deciso in ogni modo a chiudere la guerra con la Russia. La firma dell'accordo sulle terre rare diventa così solo una parte del faccia a faccia. Il resto è un confronto a tratti brutale sui negoziati con Mosca, con Washington che sta cercando di mettere Kiev spalle al muro per velocizzare i tempi del cessate il fuoco.

Come detto, è il vicepresidente americano ad aprire le danze con toni accesissimi, assolutamente imprevedibili dopo le cordialità iniziali. Trump si era concesso anche una battuta delle sue, accogliendo Zelensky sull'uscio della Casa Bianca con un sarcastico "oh guarda, oggi si è anche vestito elegante". Dentro, seduti davanti a un numero ristretto di giornalisti e telecamere, parte lo show.

Vance accusato Zelensky di "mancare di rispetto" agli americani: "Non si viene alla Casa Bianca a mancare di rispetto al presidente davanti agli americani". Quindi tocca a Trump, che afferma che sarebbe stato "molto difficile" negoziare con Zelensky per poi rinfacciargli di non essergli stato "grato" e sottolineare che il presidente ucraino si era messo "in una posizione molto brutta" e non aveva "le carte in mano".

"Stai giocando con la Terza guerra mondiale", è il durissimo attacco di Trump al leader ucraino. "Stai giocando d'azzardo con la Terza guerra mondiale", "Non sono venuto qui per giocare", replica Zelensky. Trump gli chiede di scendere "a compromessi" con Putin, Zelensky rifiuta definendo il presidente russo "Un assassino". "Non c'è accordo senza compromessi. Quindi ci saranno sicuramente dei compromessi, ma spero che non siano così grandi come alcuni pensano", taglia corto Trump.