Zelensky-Trump, Macron: "Li ho chiamati", cos'è successo dopo la rissa nello Studio Ovale

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato sia con il leader ucraino Volodymyr Zelensky che con il capo della Casa Bianca Donald Trump all'indomani dello scontro tra i due nello Studio Ovale. I due, davanti alla stampa, hanno avuto un botta e risposta piuttosto piccato su un eventuale accordo di pace con la Russia. Come si vede nelle immagini, poi diventate virali, il tycoon accusa il presidente ucraino di giocare col rischio di una terza guerra mondiale. Il capo dell'Eliseo, allora, è intervenuto per provare a calmare gli animi. In un'intervista a La Tribune Dimanche, inoltre, ha invitato sia Trump che Zelensky "alla calma, al rispetto e al riconoscimento". Poi, ha affermato che "un eventuale disimpegno" degli Stati Uniti dall'Ucraina "non è nel loro interesse".

Come riferito dall'Eliseo, Macron ha avuto un colloquio anche con il primo ministro britannico Keir Starmer, che proprio oggi ha ricevuto Zelensky al 10 di Downing Street rinnovandogli il suo sostegno, con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e con il segretario generale della Nato Mark Rutte per preparare il vertice che domani riunirà a Londra circa 15 leader europei per riaffermare il sostegno a Kiev, nonché il vertice straordinario dell'Ue sulla difesa del 6 marzo. Nelle scorse ore, invece, Rutte ha invitato Zelensky a ricucire con Trump dopo quanto successo alla Casa Bianca e soprattutto a riconoscere i meriti degli Usa nei confronti di Kiev per tutti gli aiuti elargiti finora.