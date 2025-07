FdI inchioda il Fatto Quotidiano: "Fantasy gossip", l'ultima balla su Meloni

Dopo il fake della foto del bimbo di Gaza che "muore di fame" - in realtà in Italia dallo scorso 11 giugno e malato di fibrosi cistica-, ecco che contro Il Fatto Quotidiano piove un'altra fragorosa smentita. E anche in questo caso è Fratelli d'Italia ad aprire il fuoco. Già, perché come sempre è il partito di Giorgia Meloni a finire al centro dei retroscena di Marco Travaglio. Ma in questo caso il retroscena sarebbe falso.

"Oggi su Il Fatto Quotidiano Giacomo Salvini lancia una rubrica di fantasy gossip", tuona in una nota il responsabile comunicazione dí Fratelli d'Italia, Andrea Moi. "In evidente stato di difficoltà per mancanza di informazioni - riprende - il giornalista de Il Fatto si inventa di sana pianta una presunta riunione segreta per cambiare la comunicazione di Fratelli d'Italia. In mezzo ci sono agenzie americane, oscuri strateghi, malefici piani di manipolazione di massa. Siamo a cavallo tra un appassionante romanzo ucronico e un articolo di gossip sull'onda di Temptation Island". "Ci complimentiamo per l'improvvisazione e lo ringraziamo per la rinnovata attenzione. Aspettiamo il sequel!", conclude Moi picchiando durissimo.