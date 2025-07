Belen Rodriguez irriconoscibile: il video solleva la polemica

Belen Rodriguez nell'occhio del ciclone. Tutta colpa di un video condiviso su TikTok. Qui la si vede in primo piano. Peccato però che a detta di molti sia irriconoscibile. Nel filmato la modella argentina difende il prodotto commerciale da lei lanciato, ossia la "maschera vaginale" a marchio Rebeya, già oggetto di dibattito.

L'attenzione però si sposta in fretta sul suo aspetto. Sotto il video gli utenti la definiscono "irriconoscibile". "L'ho riconosciuta solo dalla voce", scrive un'utente: "La voce c'è, ma cosa ha cambiato in viso?", le fa eco un'altra. E ancora: "A me sembra che abbia cambiato faccia", "Ma cosa ha fatto in faccia??", "Non mi sembra lei", "Sembra l'imitatrice".