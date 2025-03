Trump, clamoroso fuorionda di J.D. Vance: "Ma come fa?"

06 marzo 2025 a

"Ma come fa a parlare per un'ora e mezza?": il vicepresidente degli Usa J.D. Vance lo ha detto in un fuorionda riferendosi al presidente americano Donald Trump poco prima del suo discorso al Congresso. La domanda Vance l'ha rivolta allo speaker della Camera Mike Johnson esprimendo tutto il suo stupore per quello che il tycoon stava per fare: parlare senza pause di fronte a un’aula del Congresso affollata.

La conversazione "rubata" tra il vice e lo speaker in poco tempo ha fatto il giro dei social. I due esponenti di spicco del partito repubblicano, mentre chiacchieravano tra di loro, hanno dimenticato i loro microfoni accesi. E così sono stati sentiti da tutti.

"La cosa più difficile è farlo con Biden, i suoi discorsi erano pura campagna elettorale", ha risposto Johnson a Vance poco prima dell’inizio del discorso di Trump. A quel punto i due si sono scambiati qualche battuta, continuando a ridere insieme. All'improvviso, però, lo speaker sembra essersi accorto dell'errore. E infatti ha subito abbassato il microfono per assicurarsi che il resto della conversazione rimanesse privato. Poco prima, Vance si era avvicinato all’orecchio dello speaker per dirgli qualcosa. Di quello però non si è sentito nulla.