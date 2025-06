Emma Raducanu scoppia in lacrime in campo: "Ho ricevuto una brutta notizia"

Una vittoria soffertissima contro la statunitense Ann Li, arrivata in rimonta per 6-7 (5), 6-3, 6-1 nel match dei sedicesimi di finale di Eastbourne. Ora il match contro Maya Joint ma intanto nel match precedente Emma Raducanu si è tolto un bel peso, scoppiando a piangere a fine match e poi nel corso dell'intervista. Uno stato d'animo non legato alla partita, ma a una brutta notizia ricevuta prima di scendere in campo. Dopo aver finalizzato il match point, infatti, ha lasciato cadere la racchetta in segno di sollievo e si è commossa, guardando in lacrime l'allenatore Mark Petchey prima di salutare l'avversaria.

Nell'intervista poi in campo, ancora lacrime per la campionessa degli US Open 2021, che ha dichiarato: "Voglio solo ringraziare il pubblico per avermi sostenuta nei momenti davvero difficili — le sue parole — Sono molto orgogliosa di come sono riuscita a reagire dopo aver perso il primo set. È stata una partita tosta, Ann colpiva vincenti da ogni parte ed era anche molto ventoso. Ma sono davvero, davvero felice di essere riuscita a venirne fuori oggi, quindi grazie. È stata dura, con alti e bassi, ma penso che da metà del secondo set ho trovato una marcia in più, un altro livello".