Jannik Sinner il più forte di tutti, Draper conferma: "Ho visto un dato..."

C’è anche chi va controcorrente, nonostante in tanti pensino che Carlos Alcaraz abbia un qualcosa in più rispetto al suo rivale. Jack Draper difende Jannik Sinner e crede che il 23enne altoatesino sia il migliore di sempre. L’inglese, 24 anni, numero 4 al mondo, ha battuto Alcaraz a Indian Wells, vincendo il Masters 1000 in carriera dopo aver eliminato lo spagnolo in semifinale. In una intervista recente, ha rivolto parole al miele nei confronti dell’amico e collega italiano, risaltate forte a un passo dall’inizio del torneo di Wimbledon (venerdì il sorteggio).

"Sinceramente non conosco le statistiche, il mio allenatore mi ha mostrato un dato su Instagram dove c'era scritto che Sinner non ha perso con nessuno da Cincinnati in avanti, Alcaraz e Bublik a parte”, ha esordito. Ciò vuol dire “che è stato chiaramente il giocatore più costante e il migliore di tutti in questo tour — ha aggiunto — Inoltre, l'erba è una superficie molto diversa: non mi sorprende che Jannik ad Halle fosse preoccupato, dopo la sconfitta al Roland Garros. Giocava il suo primo torneo sull'erba ed è difficile andare subito al massimo”.