Reazione a Catena, bufera clamorosa all'Ultima Parola: "L'inganno finale"

Le Terapiste, però, si confermano ancora una volta le campionesse incontrastate. Le tre ragazze sono arrivate all'Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 12375 euro . Ma per farlo dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Giallo" e "Ciondolo". Dopo qualche secondo di attenta discussione, Francesca ha detto: "Cartellino". ma non era la parola giusta. la soluzione corretta era: "Casco" .

Oggi, mercoledì 25 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena , il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno . A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornate alle campionesse del gioco, le Terapiste . Si tratta di un team composto da Francesca, Francesca e Virginia. A sfidarle, invece, ci sono le Pizzicate .Loro sono una squadra formata da Priscilla, Benedetta e Federica. Sono pugliesi e vengono dalla provincia di Lecce: sono salentine. Tutte tre studiano all'Università.

Sui social alcuni telespettatori non hanno accolto di buon grado la soluzione dell'Ultima Parola: "casco e ciondolo non sono sinonimi manco poooo cazz", "Va beh ditelo che non volevate che la indovinassero", "difficile però i campioni di prima facilitati al max", "Parola davvero a inganno finale, seppur corretta!".