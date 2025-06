Affari Tuoi, ormone impazzito per Andrea: "C’è un intesa sessuale pazzesca"

Oggi, mercoledì 25 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa - prima di presentare il nuovo concorrente della serata, ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Marche. Si chiama Federico, viene dalla provincia di Ancona e lavora nel settore del turismo.

Il concorrente, invece, viene da Bologna ed è il pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Si chiama Andrea ed è ad Affari Tuoi da ben 26 puntate, quasi un record. Il ragazzo ha 34 anni e lavora per un'azienda che si occupa di parafulmini. E ha deciso di partecipare al programma di Rai 1 insieme a suo padre. Si chiama Renzo, è attualmente in pensione e fa il "nonno con la valigia". Il motivo? Sua figlia vive con il nipotino a Londra. E ogni due mesi deve volare fino in Inghilterra. Insieme hanno giocato col pacco numero 13.