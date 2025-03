Stefano Conti, assolto il trader italiano a Panama: era accusato di traffico di esseri umani a scopo sessuale

07 marzo 2025 a

"Dopo aver rischiato 30 anni di galera e averne trascorsi quasi due in una prigione di massima sicurezza a Panama in regime di carcere preventivo, Stefano Conti è stato dichiarato innocente": ad annunciarlo Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d’Italia eletto nella Circoscrizione Centro e Nord America, a proposito del trader brianzolo. "Lui - ha continuato il parlamentare in un post su Facebook - era uno dei duemila italiani detenuti nel mondo che non hanno mai avuto un giusto processo. Come altri nostri connazionali, dopo il mio intervento, l’accusa nei suoi confronti è risultata infondata. Stefano ha avuto giustizia ed è tornato libero". E ancora: "Ringrazio il Governo nella persona del vice ministro Cirielli e del sottosegretario Silli, e l’ambasciatore italiano a Panama Nicoletti. Ora, dobbiamo riportare a casa l’ingegner Cocco, detenuto in Costa d’Avorio".

Conti era stato arrestato nel 2022 con l’accusa di traffico di esseri umani a scopo sessuale. "Il proscioglimento di Stefano Conti dalle accuse per le quali è stato detenuto in un carcere di massima sicurezza panamense per quasi due anni, rischiando una condanna a 30, dimostra che bisogna insistere affinché gli oltre duemila italiani imprigionati in tutto il mondo abbiano un giusto processo - ha sottolineato Di Giuseppe -. L’Italia sta pesando di più a livello mondiale e questi sono i risultati: un grazie alla Farnesina, al viceministro Cirielli, al sottosegretario Silli e all’ambasciatore Nicoletti".

"Stefano è uno dei tanti Conti di Montecristo italiani che sono stati abbandonati nelle carceri di tutto il mondo da decenni e che sto seguendo affinché abbiano un giusto processo, vengano liberati se innocenti o riportati in Italia per scontare la pena. Molte di queste persone sono state private dei diritti umani fondamentali e rinchiuse in condizioni inumane: non è ammissibile", ha chiosato il parlamentare, aggiungendo che il trader sarà ufficialmente libero dal 4 aprile.