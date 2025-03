Donald Trump, stop alle esercitazioni militari in Europa: vuole spostare 35mila soldati dalla Germania

08 marzo 2025 a

Gli Stati Uniti hanno informato i loro alleati della loro intenzione di cessare la partecipazione alla pianificazione delle prossime esercitazioni militari in Europa. Nello specifico, questa decisione avrà ripercussioni su diverse esercitazioni in Svezia. Lo riporta il quotidiano svedese Expressen, come riferisce Rbc Ukraine. "Ci sono poche informazioni, ma l'annuncio riguarda esercitazioni in cui gli Stati Uniti svolgono un ruolo cruciale nelle attività complessive delle esercitazioni in Europa e, di conseguenza, nella difesa del continente europeo", scrive Expressen, citando fonti secondo cui il blocco della pianificazione da parte degli Stati Uniti non si applica alle esercitazioni programmate per il 2025.

"Si tratta di esercizi che sono attualmente 'in fase di progettazione', il che significa che sono un po' più avanti nel tempo", ha affermato una delle fonti di Expressen. Se la decisione degli Stati Uniti rimarrà in vigore, ciò significherà, come sottolineano il quotidiano, che la Svezia e gli altri paesi della Nato dovranno pianificare esercitazioni senza la partecipazione degli Stati Uniti o con il coinvolgimento solo di piccole unità americane. Inoltre, la parte statunitense mira a ridurre la spesa militare in Europa e a trasferirla altrove. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di voler dare priorità alla regione indo-pacifica, che ha come obiettivo principale la Cina.

Intanto, secondo il Telegraph, Trump starebbe valutando la possibilità di ritirare circa 35.000 militari in servizio attivo in Germania e di ridistribuire le truppe nell'Europa orientale. Circa 160.000 militari in servizio attivo sono di stanza fuori dagli Stati Uniti, molti dei quali si trovano in Germania. Secondo quanto appreso dal Telegraph, Trump starebbe valutando la possibilità di spostare le truppe dalla Germania all'Ungheria, che ha mantenuto stretti rapporti con la Russia. Il presidente Usa starebbe anche valutando la possibilità di riposizionare alcune truppe statunitensi in Europa, concentrandole nei paesi della Nato che hanno aumentato la spesa per la difesa per raggiungere gli obiettivi del Pil.