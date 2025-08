Crimea, esplosioni e caos: l'assalto dopo lo spostamento dei sottomarini nucleari Usa

Nella notte una serie di esplosioni sono state udite in diverse città della Crimea. Le autorità di occupazione russe hanno bloccato la circolazione dei veicoli sul Ponte di Crimea. Lo riporta il sito Ukrainska Pravda. Le ragioni di questa restrizione non sono state rese note. Il canale Telegram Krymsky veter ha segnalato una serie di esplosioni nella città di Feodosia. Sono state segnalate anche esplosioni a Kerch e almeno "tre esplosioni molto potenti" nel villaggio di Yurkine, situato vicino a Kerch. I residenti locali riferiscono che in diverse zone sono stati uditi sistemi di difesa aerea in funzione.

L'offensiva ucraina arriva poche ore dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump. "I nostri sottomarini nucleari sono ora più vicini alla Russia", ha dichiarato il capo della Casa Bianca nel corso di una intervista a Newsmax, confermando quanto aveva scritto ieri in un post su Truth Social. Ovvero che, "sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell'ex presidente Dmitry Medvedev, che ora è vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ho ordinato che due sottomarini nucleari vengano posizionati nelle regioni appropriate".