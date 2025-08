Juve, brutto esordio. E Koopmeiners è un caso: il video virale

Alla Continassa c'è un giocatore pagato più di 50 milioni la scorsa estate come, come accade nel film Space Jam, sembra aver smarrito il talento. Il suo nome è Teun Koopmeiner e, nel corso della prima amichevole stagionale contro la Reggiana, ha sconcertato i tifosi bianconeri. Il centrocampista olandese non riesce più a effettuare un passaggio, non si propone e non prova a calciare in porta. Quasi si nasconde in campo, come se avesse paura di mettersi in mostra.

In particolare, nel primo tempo è sembrato quasi il protagonista di uno sketch comico. La squadra di Igor Tudor aveva appena subito il vantaggio degli avversari. I bianconeri però hanno reagito benissimo, affacciandosi subito nella trequarti avversario. Il pallone è arrivato nella zona presidiata da Koop. Lui si è proposto per un filtrante in verticale, ma nello slancio è inciampato da solo.