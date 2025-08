Sinner, con chi (e dove) l'hanno beccato dopo l'allenamento a Montecarlo

Beccato di nuovo. Galeotto fu il gelato per Jannik Sinner , che si è concesso una dolcissima distrazione nel bel mezzo della preparazione per gli Us Open , l'ultimo slam dell'anno ad agosto. A Flushing Meadows il numero 1 del tennis mondiale ci arriverà ancora una volta da favorito numero 1, da difensore del titolo in carica e reduce dal trionfo storico a Wimbledon .

Un anno fa, a tifare per lui a New York con tanto di (impacciatissimo) bacio in tribuna c'era Anna Kalinskaya, la tennista russa ai tempi sua fidanzata. Ancora per poco, visto che in autunno è poi avvenuta la chiacchieratissima rottura. Chi c'è ora nel cuore di Jannik? I paparazzi sono sicuri: Laila Hasanovic.

La bellissima modella danese, già pizzicata in passato con Sinner a Copenaghen ("Solo per una pubblicità", diceva Jannik) e a Montecarlo, è la ragazza con cui l'italiano ha preso un gelato dopo l'allenamento con Matteo Berrettini e la partita a calcio tennis in compagnia del romano, del coach Simone Vagnozzi e del preparatore atletico Umberto Ferrara. L'uomo del caso Clostebol, richiamato nello staff in fretta e furia dopo il siluramento di Panichi e Badio (che lo avevano sostituito proprio alla vigilia degli Us Open 2024, quando scoppiò la bomba-doping) e che, guarda caso, negli ultimi mesi era entrato nella squadra di Berrettini. Tutto in famiglia, verrebbe da dire.