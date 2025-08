Strage di Bologna, attacco alla Meloni: "Deve farlo". E la premier risponde

"Oggi ci stringiamo ai familiari delle vittime e a tutti i bolognesi, e ci uniamo al loro dolore e alla loro richiesta di giustizia - sono le parole della premier -. Il governo continuerà a fare la sua parte in questo percorso per arrivare alla piena verità sulle stragi che hanno sconvolto la Nazione nel secondo Dopoguerra, a partire dall'impegno portato avanti insieme alle altre Amministrazioni competenti per il versamento degli atti declassificati all'Archivio centrale dello Stato, in un clima di collaborazione con le associazioni dei famigliari delle vittime".

Parole concilianti, come quelle della ministra dell'Università Anna Maria Bernini presente in piazza durante le celebrazioni, non raccolte però da Bolognesi. "Alla presidente del Consiglio, che ci ha accusato di volerla esporre a ritorsioni, nel ricordare il passato da cui proviene, come quello da cui provengono gli esecutori delle stragi, vogliamo dire che una cosa è il rispetto per le Istituzioni, un'altra cosa è l'accettazione di riscritture interessate della storia, cosa che non siamo in alcun modo disposti a far passare - ha attaccato il presidente uscente dell'Associazione dei familiari delle vittime -. Perché, presidente Meloni, condannare la strage di Bologna senza riconoscerne e condannarne la matrice fascista è come condannare il frutto di una pianta velenosa, continuando ad annaffiarne le radici".

"Oggi sappiamo chi è stato e ne abbiamo anche le prove. La strage del 2 agosto 1980, già ideata nel febbraio 1979, fu concepita e finanziata dai vertici della famigerata loggia massonica P2, protetta dai vertici dei Servizi Segreti italiani iscritti alla stessa loggia P2, eseguita da terroristi fascisti - ha affermato -. Contiguità che sembrano ancora oggi salde e inconfessabili, se pensiamo che fino a ieri le inchieste sulla strage del 2 agosto sono state ostacolate in ogni modo con depistaggi e intossicazioni che, seppur smascherate e smontate in sede processuale, hanno portato a ritardi di anni e anni nell'accertamento dei fatti".

"Le cose di questi anni le abbiamo sempre condivise. Il discorso letto da Bolognesi dal palco viene preparato insieme dal consiglio direttivo. Si possono non condividere le opinioni, ma non i fatti. Il ministro non può non condividere quello che dicono le motivazioni della sentenza - applaude Lambertini, attuale vicepresidente, che da oggi prenderà le redini dell'Associazione -. Noi abbiamo cercato di porre all'attenzione anche di questo governo e ministri alcune radici. Il governo farebbe bene a prenderne le distanze, a tagliarle, essere più esplicito. Ne trarrebbe anche vantaggio secondo me".